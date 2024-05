Фейл или финт? Видео трюка Роналду, спасшего клуб от поражения

Португальская звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в матче чемпионата страны с "Эр-Риядом", но поучаствовал в одном из голов, передает Vesti.kz.

На последней минуте добавленного времени его команда получила шанс на угловой. Последовала подача на Роналду и португалец попытался пробить через себя, но не достал до мяча. Однако это отвлекло защитников, которые сконцентрировались на Криштиану. В итоге его одноклубники смогли вторым темпом затолкать мяч в ворота. В итоге ничья - 2:2.

CRISTIANO RONALDO DOES A BICYCLE KICK WHICH LEADS TO AL NASSR LAST MINUTE EQUALISER!! THE GOAT HAS DONE IT AGAIN!! pic.twitter.com/S1FEVG7Vfg