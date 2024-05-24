Главный хейтер Мбаппе проявил себя. Он не постеснялся даже президента Франции

Недавно состоялся прощальный ужин французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, передает Vesti.kz со ссылкой на Le Parisien.

Мероприятие посетили 250 человек, в числе которых был президент Франции Эммануэль Макрон. Как стало известно журналистам, единственным представителем парижского клуба, не явившимся на ужин, стал главный тренер команды Луис Энрике.

В прессе неоднократно сообщалось, что между Мбаппе и наставником напряженные отношения.

Отметим, что Килиан покинет "ПСЖ" грядущим летом в статусе свободного агента. Новым местом работы звездного нападающего станет мадридский "Реал".

25-летний французский форвард подпишет с "королевским" клубом трудовое соглашение на пять лет.

Он выступал за парижан с 2017 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 180 миллионов евро.