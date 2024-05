Фанаты вынесли окончательный вердикт соперничеству Роналду и Месси

Один из пользователей социальной сети Х сравнил реакцию болельщиков на матчи португальской звезды Криштиану Роналду и аргентинского форварда Лионеля Месси, передает Vesti.kz.

В своей публикации он прикрепил фотографии с матчей футболистов и подписал ее.

"Искренний вопрос: разве людей в Саудовской Аравии не волнует, что там играет Криштиану Роналду? Посмотрите, как выглядит стадион здесь, в США, во время игры Месси (футбол здесь даже не так популярен) по сравнению с Саудовской Аравией на играх Криштиану", - отметил пользователь.

Pergunta sincera:



O pessoal lá na Arábia Saudita não tá nem aí que o Cristiano Ronaldo está jogando lá?



Olha como fica o estádio aqui nos Estados Unidos quando tem jogo do Messi (futebol nem é tão popular aqui) em comparação com a Arábia Saudita nos jogos do CR7: pic.twitter.com/2qb7a5FG47