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Драма с удалением и камбэком случилась в дерби с участием Роналду

Драма с удалением и камбэком случилась в дерби с участием Роналду
©ФК "Аль-Наср"

Завершился матч 33-го тура саудовской Про-Лиги, в котором "Эр-Рияд" принимал "Аль-Наср", передает Vesti.kz со ссылкой на Championat.com

Матч команд, которые представляют один город - завершился вничью (2:2). "Аль-Наср" открыл счет усилиями Отавио уже на 15-й минуте игры. Но "Эр-Рияд" ответил голами Андре Грея и Мохаммеда Аль-Акела. И все же, на девятой компенсированной минуте второго тайма игрок Мешари Аль-Немер смог спасти "Аль-Наср" от поражения.

Отметим, что "Аль-Наср", в составе которого весь матч провел португальский форвард Криштиану Роналду, играл вдесятером с 63-й минуты матча после прямой красной карточки защитнику Эмерику Лапорту.

После 33-ти проведенных матчей саудовской Про-Лиги "Аль-Наср" продолжает находиться с 79-мя очками на втором месте. "Эр-Рияд" благодаря ничьей покинул зону вылета и поднялся на 15-е место, имея в активе 32 очка. 

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Метки:
Роналду Криштиану Футбол

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