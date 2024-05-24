Боксер-нокаутер повторил участь Канело

Бывший чемпион мира в легком весе американец Райан Гарсия получил положительные допинг-пробы на повторных анализах, передает Vesti.kz со ссылкой на tofight.ru.

Анализы, взятые до и после его победного поединка с Девином Хэйни, который назвали "апсетом года", показали положительный результат на запрещенное вещество остарин. Причем это произошло и при проверка допинг-проб А и В.

"В четверг утром появились результаты допинг-проб B, взятых у Райана Гарсии. У меня есть лабораторные отчеты, и, как и ожидалось, они соответствуют ранее взятым образцам. В обоих обнаружен запрещенный остарин" - сообщает известный боксерский журналист Дэн Рафаэль.

В ответ Гарсия сделал заявление.

"Я чувствую себя обиженным и оскорбленным из-за этих обвинений. Я точно знаю, что не являюсь мошенником. За всю свою жизнь я проделал очень много работы, но одна из моих самых больших побед омрачена из-за лжи. Мне очень больно. Иногда я плачу по ночам, так как знаю, что мне хотят испортить эту победу. Мы позволяем настоящем мошенникам, таким как мальчик с плаката Виктор Конте, обвинить меня в мошенничестве. Почему мы слушаем этого парня? Для меня это звучит забавно. Девин Хэйни должен был стать следующим Флойдом Мэйвезером, но я помешал этому. Как насчет того, чтобы просто отдать мне должное?", - сказал Гарсия.

Напомним, в 2018 году известный мексиканец Сауль Канело Альварес сдал положительный тест на запрещенный препарат кленбутерол. В результате его дисквалифицировали на шесть месяцев, а реванш с Геннадием Головкиным, намеченный на май, перенесли на четыре месяца.