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Зайнутдинов завоевал первый трофей с "Бешикташем"

Зайнутдинов завоевал первый трофей с "Бешикташем"
©ФК "Бешикташ"

"Бешикташ", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, стал обладателем Кубка Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финальный матч турнира прошел в Стамбуле. Клуб казахстанца одержал победу над "Трабзонспором" со счетом 3:2.

Гости первыми вышли вперед - на 13-й минуте отличился Пол Онуачу. "Бешикташ" сравнял еще до перерыва. В добавленное к первому тайму время шанс реализовать пенальти получил Рашид Геззаль, и он не промахнулся.

На 54-й минуте уже "Бешикташ" повел благодаря точному удару Салиха Учана. Но на этот раз сравняли гости усилиями Николя Пепе на 89-й минуте.

Исход матча решился в добавленное время - на 94-й минуте точку во встрече поставил полузащитник "Бешикташа" Али аль-Моатасембелла. 

Отметим, что Зайнутдинов начал матч на скамейке запасных и на поле так и не появился. Казахстанец только недавно восстановился после травмы. 

Кубок Турции стал для Зайнутдинова первым в составе "Бешикташа", куда он перешел в августе 2023 года. Этот трофей гарантировал команде участие в Лиге Европы. 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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