Мбаппе нашел свою Джорджину? Она стала знаменитой за сутки

Французский футболист Киллиан Мбаппе принял участие на одной из вечеринок и стал главным героем вирусного ролика, передает Vesti.kz.

Киллиан отдыхал компании Усмана Дембеле, а также своего лучшего друга Чаги, когда увидел девушку Леатсу. Видео с восхищенным взглядом Мбаппе на красотку - стало очень популярным в сети. Фанаты футболиста определили на кого смотрел Киллиан и нашли ее в Instagram. За сутки числе ее подписчиков выросо с 767 до 50 тысяч. На данный момент, на девушку подписаны 135 000 человек.

Des gens ont dit :



Mbappé il regarde le drapeau, ça doit être ça ouais. 😂 pic.twitter.com/bSotozFZgu — Embou_13 (@Embou_13) May 19, 2024

Отметим, что история знаменитой пары португальца Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес - выглядит схоже. Футболист познакомился с будущей подругой, когда та работала в магазине одежды. Сейчас они счастливы вместе и растят нескольких детей.

Отметим, что Мбаппе покинул ПСЖ, за который играл с 2017 года. Летом он должен пополнить состав мадридского "Реала".