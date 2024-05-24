Зайнутдинов отреагировал на историческое событие

"Бешикташ", цвета которого защищает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, стал обладателем Кубка Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале стамбульцы победили "Трабзонспор" со счетом 3:2.

Зайнутдинов стал первым казахстанским футболистом, выигравшим этот почетный трофей. В соцсетях он прокомментировал победу своей команды.

"Кубок Турции 2023/2024. Невероятная атмосфера на стадионе! 70 тысяч болельщиков! Ради таких моментов мы все любим футбол! Аль-Хамду ли-Ллях", - написал он на своей странице в Instagram.

Зайнутдинов попал в заявку на матч, но на поле так и не появился. Недавно он вернулся в строй после травмы.

За "Бешикташ" казахстанец выступает с прошлого года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро. Контракт с ним был подписан до 30 июня 2027-го.