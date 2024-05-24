Брутальным нокаутом в дебюте закончился бой казахстанца с "разрушителем"

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (20-1, 15 КО) выступил на вечере бокса в Детройте (США), передает Vesti.kz.

Ахмедов провел бой с 40-летним костариканцем Энкарнасьоном Диасом (18-4, 11 КО) по прозвищу "Разрушитель". Этот поединок был рассчитан на десять раундов. Он закончился победой Ахмедова техническим нокаутом во втором раунде, перед этим его соперник побывал в нокдауне.

Таким образом, Али одержал 21-ю победу в профессиональной карьере, а Энкарнасьон Диас потерпел пятое поражение. Добавим, что победная серия казахстанца теперь составляет пять боев.

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