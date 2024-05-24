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Али Ахмедов узнал цену эффектного нокаута в США

Али Ахмедов узнал цену эффектного нокаута в США
©instagram.com/ali_akhmedov_officialpage

Публицист и специалист в области PR и менеджмента в области бокса из США Берни Бармазель прокомментировал досрочную победу казахстанского боксера второго среднего веса Али Ахмедова в рамках вечера в Детройте (США), сообщает Vesti.kz.

Накануне Ахмедов во втором раунде нокаутировал, проживающего в Коста-Рике никарагуанца Энкарнасьона Диаса по прозвищу "Разрушитель".

"Очень солидный нокаут во втором раунде в исполнении суперсредневеса Али Ахмедова сегодня вечером в Детройте на DAZN. 

Теперь он имеет рекорд 21-1, 15 КО. Пять побед подряд. Ему только 28 лет. Повышение в мировых рейтингах и более крупные бои скоро..", - заявил Бармазель в соцсети Х.

Таким образом, Али одержал 21-ю победу в профессиональной карьере, а Энкарнасьон Диас потерпел пятое поражение. Добавим, что победная серия казахстанца теперь составляет пять боев.

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Метки:
Ахмедов Али Профессиональный бокс

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