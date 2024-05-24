Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Джукембаев столкнулся с проблемой Головкина. Подробности

Джукембаев столкнулся с проблемой Головкина. Подробности
©instagram.com/batyr_jukembaev

Обозревательница Boxingnews24.com Эми А. Каплан считает, что казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) столкнется с трудностями в поиске соперников, передает Vesti.kz.

Накануне, казахстанец в главном бою вечера бокса от ProBox в Плант-Сити (США) техническим нокаутом в пятом раунде победил украинца Ивана Редкача. После этого поединка последнему предложили завершить карьеру.

"Батыржан Джукембаев  завоевал титул чемпиона WBA Continental North America в первом полусреднем весе и, как следствие, может немного подняться в рейтинге. Однако Джукембаеву, скорее всего, будет сложно добиться поединков с ведущими претендентами из-за того, что он считается соперником с высоким риском и низким вознаграждением", - написано в публикации.

Джукембаев сделал заявление после титульного боя с нокаутом

Благодаря этому успеху Джукембаев защитил титул WBA Continental North Americas в первой полусредней категории. Для него это 23-я победа и 17-я досрочная на профи-ринге при одной неудаче. Редкач потерпел седьмое поражение при 24 выигрышах и одной ничьей.

Добавим, что в прошлом знаменитый казахстанец Геннадий Головкин, также испытывал проблемы с поиском соперников. Ведь по мнению экспертов, топовые боксеры опасались рисков, связанных со встречей с ним.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 09:53
Профи-бокс
©instagram.com/batyr_jukembaev Джукембаев столкнулся с проблемой Головкина. Подробности
Сегодня , 08:59
Профи-бокс
©instagram.com/ali_akhmedov_officialpage Али Ахмедов узнал цену эффектного нокаута в США
Сегодня , 07:01
Профи-бокс
©Tengrinews.kz/Турар Казангапов Брутальным нокаутом в дебюте закончился бой казахстанца с "разрушителем"
Вчера , 20:56
Профи-бокс
©instagram.com/batyr_jukembaev Джукембаев сделал заявление после титульного боя с нокаутом
Вчера , 16:16
Профи-бокс
©Турар Казангапов/Vesti.kz Али Ахмедов прошел взвешивание перед боем в США
Вчера , 13:50
Профи-бокс
©x.com/Batyr777Boxing Лучший боксер мира оценил нокаут Джукембаева: видео
Вчера , 12:40
Профи-бокс
©x.com/ProBox_TV Кроуфорд "подарил" Джукембаеву победу в титульном бою: подробности
Вчера , 11:20
Профи-бокс
©boxingscene.com Джукембаев завершил карьеру "ужасного" боксера с 19 нокаутами
Вчера , 10:10
Профи-бокс
©Турар Казангапов/Vesti.kz Тренер Головкина "разоблачил" казахский стиль бокса
Вчера , 09:10
Профи-бокс
©x.com/ProBox_TV WBA отреагировала на досрочную победу Джукембаева за титул в США
Вчера , 07:50
Профи-бокс
©x.com/probox_tv Видео нокаута, или как Джукембаев выиграл бой за титул в США
Вчера , 07:40
Профи-бокс
©WBA Нокаутом закончился бой Батыра Джукембаева за титул в США
22 мая, 23:14
Профи-бокс
©instagram.com/muzdi_______/ Красотка-боксерша из Казахстана анонсировала свой бой
22 мая, 19:50
Профи-бокс
©instagram.com/adal_promotions Стали известны новости по бою Нурсултанова
22 мая, 10:29
Профи-бокс
©instagram.com/meiirim.nursultanov Бывший "король бокса" из Казахстана узнал хорошую новость
21 мая, 17:20
Профи-бокс
©Top RAnk Алимханулы переплюнул Фьюри и попал в компанию к Канело и Усику
21 мая, 14:36
Профи-бокс
©instagram.com/thesavannahbond Боксер-нокаутер расстался с порноактрисой: купил ей кольцо за миллион долларов
21 мая, 12:30
Профи-бокс
©instagram.com/nurlan__saburov/ Нурлан Сабуров "перешел" в профи-бокс и "получил" бой с соперником Майка Тайсона
21 мая, 08:20
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997/ Ангелина Лукас объявила имя новой соперницы
20 мая, 15:49
Профи-бокс
©instagram.com/batyr_jukembaev Нокаут спрогнозирован в бою Джукембаева
20 мая, 15:01
Профи-бокс
©Кадр из видео Усика лишат звания "абсолюта" после победы над Фьюри
20 мая, 10:47
Профи-бокс
©Турар Казангапов/Vesti.kz Канело "записали" два поражения от Головкина: подробности
20 мая, 09:52
Профи-бокс
©instagram.com/parisfury1 Жена Фьюри эмоционально отреагировала на поражение мужа от Усика
19 мая, 13:00
Профи-бокс
©oleksii.chumachenko/depositphotos.com Лучше Головкина. В России оценили уровень Усика после победы над Фьюри
19 мая, 12:00
Профи-бокс
©Кадр из видео Экс-соперник Кункабаева жестко финишировал небитого соперника
19 мая, 11:00
Профи-бокс
©Кадр из видео Это случилось вновь. Сколько денег проиграл рэпер Дрейк из-за ставки на Фьюри?
19 мая, 08:20
Профи-бокс
©Кадр из видео "Я выиграл бой". Фьюри объяснил решение судей в поединке с Усиком
19 мая, 07:00
Профи-бокс
©Кадр из видео Историческим результатом завершился бой Усик - Фьюри за звание "абсолюта"
18 мая, 23:16
Профи-бокс
©Кадр из видео Ковалева отправили в тяжелый нокдаун в карде боя Усик - Фьюри
18 мая, 21:26
Профи-бокс
©Boxingscene.com Прямая трансляция боя Усик - Фьюри за "абсолют"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus