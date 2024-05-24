Джукембаев столкнулся с проблемой Головкина. Подробности

Обозревательница Boxingnews24.com Эми А. Каплан считает, что казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) столкнется с трудностями в поиске соперников, передает Vesti.kz.

Накануне, казахстанец в главном бою вечера бокса от ProBox в Плант-Сити (США) техническим нокаутом в пятом раунде победил украинца Ивана Редкача. После этого поединка последнему предложили завершить карьеру.

"Батыржан Джукембаев завоевал титул чемпиона WBA Continental North America в первом полусреднем весе и, как следствие, может немного подняться в рейтинге. Однако Джукембаеву, скорее всего, будет сложно добиться поединков с ведущими претендентами из-за того, что он считается соперником с высоким риском и низким вознаграждением", - написано в публикации.

Джукембаев сделал заявление после титульного боя с нокаутом

Благодаря этому успеху Джукембаев защитил титул WBA Continental North Americas в первой полусредней категории. Для него это 23-я победа и 17-я досрочная на профи-ринге при одной неудаче. Редкач потерпел седьмое поражение при 24 выигрышах и одной ничьей.

Добавим, что в прошлом знаменитый казахстанец Геннадий Головкин, также испытывал проблемы с поиском соперников. Ведь по мнению экспертов, топовые боксеры опасались рисков, связанных со встречей с ним.