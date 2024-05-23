Джукембаев завершил карьеру "ужасного" боксера с 19 нокаутами

Авторитетный сайт Boxingscene.com прокомментировал исход поединка между казахстанцем Батыром Джукембаевым (23-1, 17 КО) и украинцем Иваном Редкачом (24-7-1, 19 КО), передают Vesti.kz.
Их бой стал главным событием вечера бокса в Плэнт-Сити (штат Флорида, США) и закончился победой Джукембаева техническим нокаутом в пятом раунде.
Таким образом, Батыр одержал пятую победу подряд и защитил титул WBA Continental North Americas в первом полусреднем весе. Редкач по прозвищу "ужасный" потерпел седьмое поражение в карьере.
"Несмотря на то, что в свои 33 года Джукембаев уже не является юнцом, он был более энергичным бойцом на протяжении всего поединка. Его плотные прямые удары в голову и хуки в корпус постоянно попадали в цель.
После боя телеведущий и аналитик Поли Малиньяджи выразил пожелание Редкачу завершить боксерскую карьеру", - пишет Boxingscene.com.
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