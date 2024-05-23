Нокаутом закончился бой Батыра Джукембаева за титул в США

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 16 КО) провел свой 24-й бой на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

В главном событии вечера бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США) он встречался украинцем Иваном Редкачем (24-6-1, 19 КО). Поединок был рассчитан на десять раундов, но закончился досрочно - победой Джукембаева техническим нокаутом в пятой трехминутке.

Таким образом, Джукембаев одержал 23-ю победу в карьере и защитил титул WBA Continental North Americas в первой полусредней категории, а Редкач потерпел седьмое поражение в карьере.

Добавим, что казахстанец продлил победную серию до пяти боев - в последний раз он проигрывал в мае 2021 года: тогда его в восьмом раунде удосрочил пуэрториканец Сабриэль Матиас (20-1, 20 КО).