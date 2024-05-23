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Джукембаев сделал заявление после титульного боя с нокаутом

Джукембаев сделал заявление после титульного боя с нокаутом
©instagram.com/batyr_jukembaev

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23-1, 17 КО) высказался после очередной победы на профессиональном уровне, сообщают Vesti.kz.

В главном событии вечера бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США) он встречался с украинцем Иваном Редкачем (24-7-1, 19 КО), которого финишировал в пятом раунде

"Слава Всевышнему! Победа! Вперед, Казахстан!!!

Большое спасибо за то, что вы болели за меня и молились", - написал он в соцсетях.

Благодаря этому успеху Джукембаев защитил титул WBA Continental North Americas в первой полусредней категории. Для него это 23-я победа и 17-я досрочная на профи-ринге при одной неудаче. Редкач потерпел седьмое поражение при 24 выигрышах и одной ничьей.

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Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

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