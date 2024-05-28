Криштиану Роналду установил два новых рекорда и вошел в историю футбола

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после матча заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги, в котором "Аль-Наср" обыграл "Аль-Иттихад" со счетом 4:2. В той игре 39-летний Роналду оформил дубль.

Таким образом, португалец довел число забитых мячей до 35 в нынешнем розыгрыше саудовского чемпионата – это рекорд турнира. Предыдущий рекорд принадлежал марокканцу Абдерразаку Хамдалле (34 забитых мяча в сезоне-2018/2019).

Также Роналду обновил рекорд саудовской лиги по результативным действиям, став лучшим бомбардиром турнира. В активе португальца 46 (35+11) очков в 30 матчах. Таким образом, Криштиану показал лучший результат в истории лиги. Он побил рекорд 18 мая, когда сделал 44-е результативное действие.

Кроме того, Роналду стал первым футболистом в истории, получившим статус лучшего бомбардира четырех национальных чемпионатов. За карьеру португалец становился лучшим бомбардиром Ла Лиги с мадридским "Реалом", в Серии А с "Ювентусом", в английской премьер-лиге с "Манчестер Юнайтед" и в чемпионате Саудовской Аравии с "Аль-Насром" в этом сезоне. Причем с "Реалом" нападающий трижды завоевывал "Золотую бутсу".

Лучшим ассистентом завершившегося чемпионата стал Рияд Марез – на его счету 13 голевых передач в 32 матчах за "Аль-Ахли".

По итогам чемпионата "Аль-Наср" набрал 82 очка и занял второе место. Команда Роналду, а также ставший чемпионом "Аль-Хиляль" (96) и "Аль-Ахли" (65) выступят в Лиге чемпионов.

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Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы и победитель Лиги наций.

За "Аль-Наср" он выступает с 2023 года. За это время Роналду набрал 79 очков (64+15) в 69 за саудовский клуб во всех турнирах.