Роналду сделал признание про свои рекорды

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой бомбардирский рекорд в чемпионате Саудовской Аравии по футболу, сообщают Vesti.kz.

В заключительном туре против "Аль-Иттихада" (3:1) 39-летний форвард сделал дубль, забив 34-й и 35-й голы за "Аль-Наср" в сезоне. Тем самым португалец установил новый рекорд саудовской Про-Лиги по голам за сезон.

Предыдущий рекорд принадлежал марокканцу Абдерразаку Хамдалле (34 забитых мяча в сезоне-2018/2019).

"Я не гонюсь за рекордами, это рекорды гонятся за мной", - написал Роналду в соцсетях.

I don’t follow the records, the records follow me. 🇸🇦 pic.twitter.com/rqywmmTfZD — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 27, 2024

Добавим, что Роналду обновил рекорд саудовской лиги по результативным действиям, став лучшим бомбардиром турнира. В активе португальца 46 (35+11) очков в 30 матчах.

Также Роналду стал первым футболистом в истории, получившим статус лучшего бомбардира четырех национальных чемпионатов. Подробнее - здесь.

Криштиану Роналду решил уйти из "Аль-Насра" и выбрал новый клуб

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы и победитель Лиги наций. В Европе он известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

За "Аль-Наср" нападающий выступает с 2023 года. За это время Роналду набрал 79 очков (64+15) в 69 за саудовский клуб во всех турнирах.