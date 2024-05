Роналду сделал признание про свои рекорды

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой бомбардирский рекорд в чемпионате Саудовской Аравии по футболу, сообщают Vesti.kz.

В заключительном туре против "Аль-Иттихада" (3:1) 39-летний форвард сделал дубль, забив 34-й и 35-й голы за "Аль-Наср" в сезоне. Тем самым португалец установил новый рекорд саудовской Про-Лиги по голам за сезон.

Предыдущий рекорд принадлежал марокканцу Абдерразаку Хамдалле (34 забитых мяча в сезоне-2018/2019).

I don’t follow the records, the records follow me. 🇸🇦 pic.twitter.com/rqywmmTfZD