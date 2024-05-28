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Роналду оформил "скрытый" покер и помог "Аль-Насру" выиграть последний матч сезона

Роналду оформил "скрытый" покер и помог "Аль-Насру" выиграть последний матч сезона
©ФК "Аль-Наср"

"Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, обыграл "Аль-Иттихад" в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Матч 34-го тура прошел на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Роналду (45+3 и 69-я минуты), еще по голу забили Абдулрахман Гариб (79-я с пенальти) и Месхари Аль-Немер (90+6).

При этом в первом тайме Криштиану забил еще два гола, но оба взятия ворот были отменены из-за оффсайда.

У "Аль-Иттихада", игравшего в меньшинстве после удаления на 66-й минуте Сувайлема Аль-Менхали, отличились Фархах Аль-Шамрани (89-я) и Фабиньо (90+2).

По итогам чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" набрал 82 очка и занял второе место. "Аль-Иттихад" после 34 матчей саудовской Про-Лиги заработал 54 очка и стал пятым. Чемпионом досрочно стал "Аль-Хиляль".

В активе Роналду 35 забитых мячей в нынешнем розыгрыше саудовского чемпионата – это рекорд турнира. Также португалец отметился 11 результативными передачами, он лучший бомбардир. Предыдущий рекорд по количеству голов за один сезон принадлежал марокканцу Абдерразаку Хамдалле (34 забитых мяча в сезоне-2018/19).

Криштиану Роналду решил уйти из "Аль-Насра" и выбрал новый клуб

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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