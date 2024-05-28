© Объявлен окончательный состав сборной Казахстана по футболу на июньские матчи

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил окончательный список игроков, вызванных на предстоящие товарищеские матчи против Армении и Азербайджана, сообщают Vesti.kz ссылкой на пресс-службу КФФ.
Учебно-тренировочные сборы начнутся 2 июня в Алматы. Сборная Казахстана проведет два гостевых товарищеских матча. 7 июня подопечные Адиева сыграют против Армении, а через четыре дня запланирована встреча с Азербайджаном.
В окончательный список вошли 27 игроков:
Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Александр Заруцкий ("Астана");
Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Еркин Тапалов, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все – "Тобол"), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба – "Ордабасы"), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Александр Зуев ("Арсенал" Тула, Россия), Адильхан Добай ("Жетысу");
Полузащитники: Рамазан Оразов, Максим Самородов, Арман Кенесов (все – "Актобе"), Исламбек Куат ("Астана"), Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Адилет Садыбеков ("Кайрат"), Ислам Чесноков ("Тобол");
Нападающие: Рамазан Каримов, Эльхан Астанов (оба – "Астана"), Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция).
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