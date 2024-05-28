Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

Адиев остался без лучшего бомбардира

Адиев остался без лучшего бомбардира
©ФК "Ахмат"

Нападающий сборной Буркина-Фасо по футболу Мохамед Конате покинет грозненский "Ахмат", сообщают Vesti.kz.

Контракт 26-летнего форварда истекает в июне. Соглашение продлено не будет.

"Ахмат" - это клуб, который мне дал шанс себя показать и прогрессировать, поэтому он будет всегда в моей сердце. Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Я сильно буду болеть и переживать за "Ахмат" всегда", - сказал Конате "РИА Новости".

Конате выступал за "Ахмат" с 2021 года. В 90 матчах за грозненцев нападающий отметился 34 голами и тремя результативными передачами. Форвард является лучшим бомбардиром "Ахмата" в истории чемпионатов России.

Напомним, в апреле "Ахмат" возглавил Магомед Адиев, совмещающие посты со сборной Казахстана. Под его руководством грозненцы финишировали на десятом месте в РПЛ.

Фото: ФК "Ахмат"

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Адиев Магомед Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus