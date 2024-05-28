Адиев остался без лучшего бомбардира

Нападающий сборной Буркина-Фасо по футболу Мохамед Конате покинет грозненский "Ахмат", сообщают Vesti.kz.

Контракт 26-летнего форварда истекает в июне. Соглашение продлено не будет.

"Ахмат" - это клуб, который мне дал шанс себя показать и прогрессировать, поэтому он будет всегда в моей сердце. Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Я сильно буду болеть и переживать за "Ахмат" всегда", - сказал Конате "РИА Новости".

Конате выступал за "Ахмат" с 2021 года. В 90 матчах за грозненцев нападающий отметился 34 голами и тремя результативными передачами. Форвард является лучшим бомбардиром "Ахмата" в истории чемпионатов России.

Напомним, в апреле "Ахмат" возглавил Магомед Адиев, совмещающие посты со сборной Казахстана. Под его руководством грозненцы финишировали на десятом месте в РПЛ.

Фото: ФК "Ахмат"