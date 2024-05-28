С кем сыграет "Ордабасы" в ЛЧ? Выделили 5 худших и лучших вариантов жребия

В этом сезоне шымкентский "Ордабасы" ждет большая задача - дебют в главном еврокубковом турнире - Лиге чемпионов (ЛЧ). 18 июня действующие чемпионы страны узнают своего первого соперника по старту квалификации.

На данный момент известен лишь общий список потенциальных оппонентов команды Александра Седнева. Шымкентцы при жребии будут несеяными. Корреспондент Vesti.kz изучил список и поделил команды на желанных соперников, нежеланных и нейтральных.

Традиционно самые большие надежды в квалификации возлагаются на чемпионов, так как у них есть несколько "подушек безопасности". Вспомните, как "Кайрат" и "Астана" пробивались в группу Лиги конференций (ЛК) в 2021 и 2023-м годах. Они вылетали из квалификации Лиги чемпионов, вылетели и из Лиги Европы (ЛЕ), но в итоге дошли до группы Лиги конференций.

Поэтому и здесь у "Ордабасы" будет цель пробиться в основную сетку одного из еврокубковых турниров. Но чтобы иметь возможность вылета из ЛЧ в ЛЕ - нужно преодолеть хотя бы один раунд квалификации в самом престижном турнире. Если же вылететь после первого раунда ЛЧ, то команда сразу окажется во втором круге ЛК, и больше права на ошибку не будет. Поэтому первый раунд квалификации ЛЧ является чуть ли не ключевым для казахстанских команд. Ведь если пройти его, то клуб обеспечит себе финальный раунд квалификации ЛК (второй круг ЛЧ - вылет в третий круг ЛЕ - вылет в финальный раунд ЛК).

С кем нельзя встречаться "Ордабасы"? Окажутся сразу в Лиге конференций

Начнем с того, что "Ордабасы" в новом сезоне забуксовал. Проигранный Суперкубок Казахстана, всего 13 набранных очков в восьми матчах КПЛ и пятая строчка в таблице. Тем не менее Седневу удалось сохранить костяк команды и добавить несколько новичков. Общая стоимость состава шымкентцев равна 11,63 миллиона евро.

Крайне нежелательно встретиться в первом раунде с такими соперниками, как венгерский "Ференцварош", болгарский "Лудогорец", азербайджанский "Карабах", словацкий "Слован" и косовский "Балкани".

Первые двое выделяются своим еврокубковым опытом и сильным составом. Общая стоимость игроков "Ференцвароша" - 53,53 миллиона евро, "Лудогорца" - 38,4 миллиона евро. Первые в шестой раз подряд выиграли золото в Венгрии, а вторые не отдают титул чемпионов Болгарии никому уже 13 лет!

В прошлом сезоне оба клуба вышли из группы Лиги конференций. "Ференцварош" в борьбе проиграл будущим финалистам турнира из "Олимпиакоса" - 0:2 (0:1, 0:1). "Лудогорец" же был остановлен швейцарским "Серветтом" - 0:1 (0:0, 0:1).

Кстати говоря, в "Лудогорце" успешно работает тренер Георгий Дерменджиев, который в прошлом на короткий срок времени заезжал как раз в "Ордабасы". А в составе венгерской команды набрал отличную форму экс-полузащитник "Астаны" Степан Лончар.

Встреча с "Карабахом" и "Слованом" - тоже плохая затея. Азербайджанцы стали чемпионами в третий раз подряд. Они дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где дважды были близки к прерыванию беспроигрышной суперсерии "Байера" - 4:5 (2:2, 2:3). Состав агдамской команды оценивается в 14,73 миллиона евро.

"Слован" никому не отдает корону Словакии уже шесть сезонов подряд. В плей-офф Лиги конференций в феврале команда проиграла австрийскому "Штурму". Мощный состав в 14,58 миллиона евро тренирует экс-наставник "Кайрата" Владимир Вайсс. В его команде есть известные казахстанским болельщикам футболисты, как Джаба Канкава и Тигран Барсегян.

Что касается "Балкани", то у них меньше достижений на большой арене, да и состав их оценивается в скромные 6,34 миллиона евро. Но они три года подряд становятся лучшими в Косове, а в прошлом сезоне выбили из еврокубков БАТЭ, после чего набрали четыре очка в группе Лиги конференций, добыв победу над загребским "Динамо" (2:0) и сыграв вничью на выезде с "Астаной" (0:0).

В любом случае, у "Балкани" больше еврокубкового опыта в последние годы, чем у их потенциальных соперников из "Ордабасы". А это очень важно.

С кем можно сыграть? Не катастрофа, но и не подарок

Сюда, для начала, мы отнесем румынских чемпионов из "Стяуа". Состав, оцененный в 32,45 миллиона евро, вернул золото впервые за девять лет. В прошлом сезоне команда не смогла пробиться в группу еврокубков, проиграв в квалификации ЛК датскому "Норшеллану".

Латвийский РФШ лишь на бумаге может показаться скромным и относительно простым соперником с составом, оцененным в 8,83 миллиона. В прошлом сезоне они вернули чемпионство себе, а в текущем первенстве (в Латвии действует система весна-осень) сохраняют первую строчку. В прошлом еврокубковом сезоне проиграли в квалификации ЛК "Сабаху" из Азербайджана.

Как видим, это крепкие соперники. "Стяуа" - с точки зрения состава, РФШ - с точки зрения стабильных результатов, а еще они будут в форме, так как у них в самом разгаре чемпионат. В чем-то они более грозные, чем "Ордабасы", но играть можно и с одними, и с другими.

В эту же когорту мы отнесли финский, армянскийи фарерский. Первые четыре года подряд сохраняют статус лучшей команды Финляндии. Однако в текущем сезоне они всего лишь пятые. В прошлом еврокубковом сезоне они набрали два очка в группе ЛК, дважды разойдясь миром с шотландским. Общая стоимость игроков команды - 7,28 миллиона евро.

"Пюник" вернул себе чемпионство в Армении и обновил рекорд по количеству титулов - 16. В прошлом сезоне команда не дошла до группы, вылетев из ЛК в третьем раунде - постарался норвежский "Буде-Глимт". В составе этой команды есть ряд экс-игроков клубов КПЛ: Арман Оганесян, Соломон Удо, Артак Дашян и Серж Дебле. Стоимость игроков "Пюника" почти в два раза меньше, чем у "Ордабасы" - 5,75 миллиона.

У "Клаксвика" совсем нет звезд, о чем говорит даже ценник команды в 2,98 миллиона евро. Но это команда отнюдь не самая проходная. Они трижды подряд стали чемпионами на Фарерах. В прошлом сезоне выбили из ЛЧ устрашающий "Ференцварош", а после попали в группу Лиги конференций, где набрали четыре очка - ничья с "Лиллем" (0:0) и разгром "Олимпии" (3:0).

С кем желательно сыграть команде? Хорошие шансы пройти дальше

Пусть играть можно и с теми, кто перечислен выше, но желательно попасть на другие команды. Например, на молдавский "Петрокуб" или ирландский "Шемрок Роверс". "Петрокуб" впервые в истории стал чемпионом Молдовы и оформил золотой дубль, но прошлым летом быстро вылетел из еврокубков от тель-авивского "Маккаби" - 0:5 по сумме двух встреч. Состав команды оценивается в 4,3 миллиона евро.

"Шемрок Роверс" привык к чемпионскому статусу, выигрывая титул в Ирландии на протяжении четырех лет кряду. Но в этом сезоне они занимают только третью строчку, и это говорит об определенном спаде в уровне. В прошлом году проиграли все четыре еврокубковых матча исландскому "Брейдаблику" (общий - 1:3) и "Ференцварошу" (общий - 0:6). Стоимость состава - 3,8 миллиона евро.

Эстонская "Флора" - тоже щадящий вариант. Два раза подряд они выиграли национальный чемпионат, но в текущем первенстве идут только четвертыми. Ситуация схожа на ту, в которой находится "Шемрок", да и сам "Ордабасы". В прошлом еврокубковом сезоне проиграли все четыре матча польскому "Ракуву" (общий - 0:4) и румынскому "Фарулу" (0:5). Суммарный ценник команды - 3,34 миллиона евро.

Валлийский- тоже привлекательный вариант. Трижды подряд они выигрывали чемпионат Уэльса, а в прошлом сезоне безуспешно сыграли в еврокубках, вылетев и от шведского, и отиз Люксембурга. Суммарная стоимость игроков составляет 2,43 миллиона евро.

Последняя команда, которую мы отметим - это гибралтарский "Линкольн". Уже четыре года они сохраняют статус лучшей команды чемпионата. В прошлом сезоне им явно не повезло с жеребьевкой квалификации в двух турнирах - проиграли и "Карабаху", и "Балкани".

"Петрокуб", "Шемрок", "Флору", "Нью-Сейнтс" и "Линкольн" не только можно, но и нужно проходить. Для "Ордабасы" кто-то из них был бы действительно отличным соперником по первому раунду, столь важной стадии для выполнения задачи по выходу в осеннюю часть еврокубков.

Напомним, что еще три казахстанских клуба выступят в других континентальных турнирах. "Тобол" начнет с первого квалификационного раунда ЛЕ, "Астана" - со второго круга ЛК, а "Актобе" - с первого этапа ЛК. Они также узнают своих соперников 18-19 июня.

Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием "Ордабасы" пройдут 9-10 и 16-17 июля.