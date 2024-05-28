"Манчестер Юнайтед" лишили еврокубков после сенсации. Подробности

Английский "Манчестер Юнайтед" завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон за счет победы в Кубке Англии, но рискует не получить право на участие в турнире, передает Vesti.kz со ссылкой на BBC.

Все дело в том, что компания INEOS Джима Рэтклиффа владеет не только "красными дьяволами", но и французской "Ниццей". Последние тоже пробились в Лигу Европы, финишировав в чемпионате пятыми. Правила УЕФА ограничивают влияние одного владельца на несколько клубов, и теперь INEOS нужно найти решение. Если оно не будут найдено, то "Манчестер Юнайтед" отправится из Лиги Европы в Лигу конференций. "Ницца" в этом вопросе имеет преимущество, поскольку заняла более высокое место в своем чемпионате.

Впрочем, в INEOS настроены оптимистично. "Мы знаем позицию обоих клубов и ведем прямой диалог с УЕФА", - комментарий приводит BBC. Отметим, что компания INEOS взяла на себе управление "Манчестер Юнайтед" зимой после выкупа 27,7 процентов акций.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" сенсационно обыграл своих заклятых соперников из "Манчестер Сити" со счетом 2:1 и выиграл Кубок Англии.