Победой закончился матч казахстанца в топовом европейском чемпионате

Состоялся матч 16-го тура второго этапа российской Второй лиги-А в группе "Золото", в котором "Челябинск" из одноименного города на выезде обыграл московский "Велес", передает Vesti.kz.

Встреча на поле стадиона "Авангард" в Домодедово завершилась победой "Челябинска" со счетом 1:0. Три очка гостям принес точный удар Станислава Библика на 90-й минуте.

При этом в составе "Челябинска" в стартовом составе вышел казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров. Он был заменен на 67-й минуте.

После 15 проведенных игр "Челябинск" с 21 баллом занимает пятое место. "Велес" с 18 очками находится на восьмой позиции.

Отметим, что Бахтияров играл за армянский "Арцух", казахстанские "Жетысу" и "Ордабасы", а также российские "Сочи" и "Олимп-Долгопрудный".