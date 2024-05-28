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Новости спорта Футбол Франция
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Найдена замена Мбаппе за 100 миллионов

Найдена замена Мбаппе за 100 миллионов
©twitter.com/PSG

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" нашло, кем заменить нападающего Килиана Мбаппе, который официально покинет клуб в этом сезоне, передает Vesti.kz.

Отмечается, что ПСЖ уже сделал официальное предложение "Наполи" о трансфере 23-летнего грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии. Французский клуб предложил за игрока 100 миллионов евро (его рыночная стоимость на Transfermarkt составляет 80 миллионов евро).

Ответа от итальянского клуба пока не последовало.

В этом сезоне Хвича Кварацхелия провел 45 матчей за "Наполи", забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач. Что касается Килиана Мбаппе, то ожидается, что он продолжит карьеру в мадридском "Реале". Он уже попрощался с французским клубом, за который играл с 2017 года. 

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Метки:
Мбаппе Килиан Футбол

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