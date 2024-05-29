"Манчестер Юнайтед" нашел замену Эрику тен Хагу

Появились новости о новом главном тренере футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

По информации Mirror, "МЮ" рассматривает Гарета Саутгейта в качестве замены нынешнему наставнику "красных дьяволов" Эрику тен Хагу.

Тен Хаг, как ожидается, покинет свой пост, несмотря на победу в Кубке Англии. Второй сезон под руководством нидерландца был в целом неудачным, и совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф намерен произвести изменения в команде.

Отмечается, что Рэтклифф уже выбрал Саутгейта в качестве своей предпочтительной кандидатуры на пост главного тренера.

Саутгейт возглавляет сборную Англии, которая под его руководством выступит на Евро-2024. Как бы ни сложились дела у национальной команды, похоже, что Саутгейт останется главным кандидатом в списке Рэтклиффа.

Тен Хаг принял "МЮ" в 2022 году, до этого возглавлял "Аякс", "Утрехт" и "Гоу Эхед Иглз". Контракт нидерландца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.