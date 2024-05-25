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"Манчестер Юнайтед" сотворил сенсацию в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" сотворил сенсацию в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити"
©manutd.com

В Англии состоялся финальный матч Кубка Англии - титул оспаривали "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", передают Vesti.kz

Команде Эрика Тен Хага уже в первом тайме удалось добыть комфортное преимущество в два мяча. Сначала после ошибки Йошко Гвардиола гол забил Алехандро Гарначо, а затем молодой хавбек МЮ Коби Майну удвоил разницу, поразив ворота после блестящей передачи Бруну Фернандеша. 

Во второй половине "Манчестер Сити" отчаянно пытался отыграться, однако подопечные Пепа Гвардиолы забили лишь в конце - отличился Жереми Доку. 

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:1 и добыл титул. 

Это 13-я победа МЮ в турнире. Чаще Кубок Англии выигрывал лишь "Арсенал" – 14 раз.

 

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Метки:
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Футбол

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