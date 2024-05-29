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"Реал" с ПСЖ "кинули" Мбаппе на почти 40 миллиардов

"Реал" с ПСЖ "кинули" Мбаппе на почти 40 миллиардов
©instagram.com/k.mbappe/

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе может недосчитаться крупной суммы из-за своего ухода из "Пари Сен-Жермена" и последующего перехода в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не хочет, чтобы форвард уходил в "Реал" бесплатно. Функционер отказывается выплатить французскому игроку в общей сложности 80 миллионов евро (38,5 миллиардов тенге) в виде зарплаты и бонусов.

Также отмечается, что ПСЖ не выплатил зарплату Мбаппе за апрель и не перечислил обещанную большую премию звездному футболисту в феврале, считая, что это должен делать "Реал".

Между тем, президент "королевского клуба" Флорентино Перес также отказался выплачивать бонусы Мбаппе, которые проигнорировали в ПСЖ. Все из-за того, что футболист перейдет в мадридский клуб свободным агентом.

Сейчас к делу о невыплатах подключились юристы французского нападающего.

Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб

Ранее Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня. Сообщалось, что француз подпишет с "Реалом" пятилетний контракт.

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он сыграл в составе парижан 308 матчей, забил 256 голов, сделал 108 результативных передач. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза - Кубок страны, трижды - Суперкубок Франции и дважды - Кубок французской лиги.

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Метки:
Реал Мадрид ПСЖ Мбаппе Килиан Футбол

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