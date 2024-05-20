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Новости спорта Футбол Франция
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Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб

Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб
©ФК ПСЖ

Младший брат французского нападающего Килилана Мбаппе - Итан, отказался переходить из "Пари Сен-Жермен" в мадридский "Реал", передает Vesti.kz со ссылкой на Foot Mercato.

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Старший Мбаппе уже попрощался с ПСЖ и летом будет представлен в футболке "Реала". Однако, его младший брат решил остаться во Фрацнии. 17-летний Итан может усилить "Лилль".

Отметим, что Итан не такой известный, как его брат. На его счету пять проведенных матчей за ПСЖ. Результативными действиями хавбек не отмечался. Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе-младшего в 500 тысяч евро.

У Мбаппе неприятности. В ПСЖ сделали заявление

Старший Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне он сыграл за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбол

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