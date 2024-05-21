"Ювентус" совершил суперкамбэк с 0:3 за 9 минут и переписал историю

Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Болоньей" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Ренато Далль'Ара" в Болонье и завершилась со счетом 3:3. При этом до 76-й минуте хозяева вели с преимуществом в три мяча. В составе "Болоньи" дубль оформил Риккардо Калафьори (2-я и 53-я минуты), еще один мяч забил Сантьяго Кастро (11-я).

У "Ювентуса" отличились Федерико Кьеза (76-я), Аркадиуш Милик (83-я) и Кенан Йылдыз (84-я).

Таким образом, "бьянконери" впервые в своей истории не проиграли матч Серии А, когда уступали с разницей в три мяча.

Для "Ювентуса" этот матч стал первым после увольнения главного тренера Массимилиано Аллегри. Команда сыграла вничью шестой матч подряд. Туринский клуб и "Болонья" (по 68 очков) делят третье-четвертое места в таблице Серии А.