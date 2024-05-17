"Ювентус" уволил тренера за неподобающее поведение

Футбольный клуб "Ювентус" объявил об отставке Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды, передают Vesti.kz.
В команде объяснили свое решение.
"Увольнение произошло после определенного поведения во время и после финала Кубка Италии, которое клуб посчитал несовместимым с ценностями "Ювентуса" и поведением, которого должны придерживаться те, кто его представляет.
Это завершает период сотрудничества, который начался в 2014 году, возобновился в 2021 году и закончился после последних трех сезонов вместе с финалом Кубка Италии.
Клуб желает Массимилиано Аллегри удачи в его будущих проектах", - говорится в заявлении туринцев.
Отметим, что "Ювентус" обыграл "Аталанту" (1:0) в финале Кубка Италии. Однако Аллегри остался недоволен тем, что арбитр в конце матча не сразу зафиксировал фол на защитнике "Ювентуса" Глейсоне Бремере. Из-за этого он сорвал с себя пиджак и наорал резервному судье, за что получил красную карточку. А после финального свистка Аллегри в подтрибунном помещении вступил в конфликт с одним из журналистов.
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