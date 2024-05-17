"Ювентус" уволил тренера за неподобающее поведение

Футбольный клуб "Ювентус" объявил об отставке Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды, передают Vesti.kz.

В команде объяснили свое решение.

"Увольнение произошло после определенного поведения во время и после финала Кубка Италии, которое клуб посчитал несовместимым с ценностями "Ювентуса" и поведением, которого должны придерживаться те, кто его представляет.

Это завершает период сотрудничества, который начался в 2014 году, возобновился в 2021 году и закончился после последних трех сезонов вместе с финалом Кубка Италии.

Клуб желает Массимилиано Аллегри удачи в его будущих проектах", - говорится в заявлении туринцев.