Адиев останется в сборной Казахстана и получит клуб КПЛ - агент

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем Магомеда Адиева в грозненском "Ахмате" и сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

– Это очень сложная тема. Грозный – его дом. Он сейчас свою миссию выполнил, оставил "Ахмат" в РПЛ.

У сборной Казахстана скоро начнется новый отборочный цикл. Отбор на ЧМ намного сложнее, но там у него будут международные матчи. Плюс у Адиева очень хорошие отношения с президентом федерации футбола Казахстана.

Дальнейшее совмещение с "Ахматом" невозможно, нужно будет делать выбор.

– Контракт со сборной Казахстана у него до конца года?

– Да, но Казахстан предлагает продление. Я скажу больше: не исключен вариант, что Адиев получит не только сборную Казахстана, но и местный клуб.

– "Кайрат"?

– Не буду говорить какой. Но это не "Кайрат", – сказал агент в беседе на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

46-летний специалист возглавил "Ахмат" в начале апреля, подписав контракт до конца сезона. Грозненцы с 35 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Параллельно Адиев возглавляет сборную Казахстана.