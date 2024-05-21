Моуринью согласился тренировать Зайнутдинова. Подробности

Португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Турции, сообщают Vesti.kz. В услугах экс-наставника "Челси", "Интера" и "Реала" заинтересован "Бешикташ", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

По словам вице-президента "Бешикташа" Хюсейна Юселя, он уже пообщался с Моуринью по поводу приглашения в стамбульский клуб.

"Я встречался с Жозе Моуринью в Стамбуле около месяца назад. Я сказал ему, что хочу видеть его в "Бешикташе", что он соответствует нашей философии. Жозе ответил, что оценит такую возможность, когда получит предложение. Спустя некоторое время он дал согласие. У нас будет еще одна встреча на следующей неделе, в Италии. Он сказал, что хочет работать в "Бешикташе". Наш клуб удовлетворил финансовые требования Моуринью. Мы работаем со спонсорами и готовы сотрудничать на нужных условиях. Наша последняя встреча состоится в Италии на следующей неделе", – приводит слова Юселя Sporx.

Последним местом работы 61-летнего Моуринью была итальянская "Рома", из которой его уволили в январе этого года. Ранее специалист тренировал также "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Порту".

"Бешикташ" провалил текущий сезон в Турции, сменив четырех тренеров. После 37 туров команда занимает лишь пятое место.