Сын Руни забил гол-красавец и привел "Манчестер Юнайтед" к трофею

Кай Руни, сын лучшего бомбардира в истории "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, привел юношескую команду "красных дьволов" к трофею, сообщают Vesti.kz.

14-летний Кай отличился в матче против "Миллуолла" в финале Национального кубка Альберта Фелана.

Руни-младший открыл счет в игре, перебросив в касание вратаря соперника. Это был его восьмой гол в шести кубковых матчах за юношескую команду "Юнайтед".

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "красных дьяволов", которые и завоевали трофей.

