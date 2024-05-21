Без Зайнутдинова, но с Исламханом. Чем удивил состав сборной Казахстана

На этой неделе был объявлен расширенный список сборной Казахстана по футболу на ближайшие товарищеские матчи с Арменией и Азербайджаном. Корреспондент Vesti.kz очертил главные особенности в нынешнем выборе Магомеда Адиева.

Неожиданные фамилии

Да, стоит учитывать несколько факторов в выборе нынешнего состава. Тут и статус товарищеских игр, плюс перезагрузка сборной о которой уже не раз говорил Адиев, ну и наконец сам список пока лишь расширенный.

Тем не менее, даже в такой конфигурации определенные кандидатуры вызывают вопросы. Например, Владислав Прокопенко. Да, как и советовал Адиев, игрок сменил клуб, но сильно больше практики у него не стало. В "Женисе" Прокопенко суммарно провел 54 минуты на поле. Поэтому нынешнее попадание в список выглядит большим авансом.

Во вратарской бригаде все традиционно, хотя выбор в пользу Данила Устименко сейчас представляется спорным. Данил потерял место в основном составе "Кайрата", а на старте сезона допускал ошибки, в том числе результативные.

Удивило и стремительное возвращение в сборную Айбола Абикена. Хавбек вернулся в профессиональный футбол полтора месяца назад, но уже в списке сборной. Говорить о том, что камбэк Айбола получился успешным нельзя (в первом матче за "Ордабасы" он вообще получил красную карточку). Но присутствию Абикена все же есть объяснение - это дефицитная позиция для сборной, плюс Айбол уже опытный игрок и его набор качеств более разнообразный, чем у того же Куата или Садыбекова.

Заслуженное внимание

По сути, в нынешнем списке лишь один новичок - это Адильхан Добай из "Жетысу". И надо сказать, что его включение в окончательный состав будет достаточно справедливым. Добай молодой правый латераль, качественно показавший себя на старте сезона и знающий требования крайнего защитника при системе в три центрбека. В этом сезоне у Адильхана опять же все в порядке со статистикой - семь матчей, гол и голевая передача.

Интригующее возвращение

Безусловно, одним из ключевых кадровых решений Адиева стало включение в список Бауыржана Исламхана. Полузащитник "Ордабасы" наконец избавился от повреждений и постепенно набирает оптимальную форму, правда пока в нынешнем сезоне КПЛ у него ни одного результативного действия.

Однако, наличие такого полузащитника способно сподвигнуть Адиева на стилистические изменения в игре, которые прежде всего преобразили бы команду в созидательном плане.

Предстоящие товарищеские матчи шанс для Исламхана вернуть былые позиции в сборной и ознаменовать новый этап. Для Бауыржана это должно быть большой мотивацией, ведь все последние успехи сборной по сути прошли мимо игрока и без его влияния.

Проблемные позиции и решение по Зайнутдинову

Традиционно в сборной не все гладко в линии атаки. Абат Аймбетов лишь недавно забил свой первый гол в Турции. Самородов не забивал с 20 апреля, Каримов в восьми матчах за "Астану" ни разу не отличился, у Свиридова в "Елимае" такая же серия (правда он забивал в рамках Кубка страны). Астанов после удачного старта не просто перестал забивать, а даже потерял место в основе "Астаны". Но другого выбора у Адиева среди нападающих нет. Хотя возможно лишь пока, ведь процесс натурализации Идриса Умаева близок к завершению.

Нельзя не отметить и решение тренерского штаба по Бахтиеру Зайнутдинову. В "Бешикташе" Батека пропустил несколько матчей из-за травмы. Да, сейчас он уже вернулся в общую группу, но предоставить отдых Зайнутдинову на данный момент выглядит логичным решением, ведь за спиной у хавбека тяжелый как в физическом, так и в эмоциональном плане сезон в Турции.

Фото: ФК "Актобе"©, КФФ©