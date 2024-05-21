Мбаппе привлек внимание президента Франции. Он вызвал в Париж главу "Реала"

Испанец Флорентино Перес, занимающий должность президента "Реала", во вторник утром прилетел в столицу Франции - Париж, где встретится с главой страны Эммануэлем Макроном, передает Vesti.kz со ссылкой на AS.

Основной целью его визита является мероприятие, посвященное 120-й годовщине основания ФИФА. Однако, после церемонии глава "сливочных" встретится с Макроном. Французский лидер хочет обсудить с президентом "Реала" возможность участия звездного форварда Килиана Мбаппе на футбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее "Реал" категорично отказался отпускать своего новобранца на данное соревнование.

Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб

Добавим, что Мбаппе недавно объявил об уходе из ПСЖ по завершению сезона. Ожидается, что о трансфере француза "Реал" сообщит в июне.

За столичный клуб из Франции Киллиан играл с 2017 года. Он перешел в команду из "Монако".