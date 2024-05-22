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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" принял решение по новому тренеру. Он выигрывал титулы в Испании

"Кайрат" принял решение по новому тренеру. Он выигрывал титулы в Испании
©ФК "Кайрат"

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков станет новым главным тренером "Кайрата". Источники сообщают, что этот вопрос уже решен, передают Vesti.kz.

Новость об этом появилась в Telegram-канале "Инсайды от Карпа".

"Трансфер-Карп докладывает из Казахстана: Александр Кержаков - новый главный тренер клуба из Алматы, вопрос решен. Другой вопрос: последует ли за ним брат Миша, у которого летом заканчивается контракт с Зенитом?", - сказано в сообщении.

Напомним, что в конце апреля "Кайрат" уволил с поста главного тренера Кирилла Кекера. Исполняющим обязанности был назначен Рафаэль Уразбахтин

Что касается 41-летнего Кержакова, то в прошлом он играл за сборную России, "Зенит", "Севилью" и другие клубы. Он выиграл всевозможные трофеи на родине с "Зенитом", завоевал Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании с "Севильей", а также становился обладателем Кубка Швейцарии с "Цюрихом". В 2004 году становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

Как тренер работал с юношеской сборной России до 17 лет, "Томью", "Нижним Новгородом" и кипрской "Кармиотиссой"

Ранее появилась информация о приблизительной зарплате Кержакова в Алматы.

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Метки:
Футбол Кайрат ФК Сборная России по футболу Зенит Севилья Казахстан Алматы Россия

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