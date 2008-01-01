Рафаэль Уразбахтин

|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Восток-д
|
1
|
|
|
|
|45
|8 (12)
|Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году
|Восток
|
1
|
|
|
|
|36
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Восток-д
|
2
|
1+0
|
|
|
|136
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Восток
|
2
|
|
|
|
|136
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Восток
|
15
|
1+0
|
|
|
|572
|5 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Восток-д
|
4
|
3+0
|
|
1
|
|355
|1 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Восток
|
26
|
8+0
|
+1/-0
|
6
|
2
|2240
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Восток
|
22
|
2+0
|
+0/-1
|
4
|
|1397
|6 (6)