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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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"Кайрат" поторопился с выбором главного тренера. Что не так с Кержаковым?

"Кайрат" поторопился с выбором главного тренера. Что не так с Кержаковым?
©ФК "Нижний Новгород"

Назначение российского специалиста Александра Кержакова в "Кайрат" выглядит неизбежным. В Алматы решили довериться молодому тренеру и выстраивать свой проект с ним. Однако не покидает ощущение, что это очень рискованный шаг. Корреспондент Vesti.kz - о том, почему это может стать ошибкой боссов клуба.

Кержаков, безусловно, громкое имя для казахстанского футбола. В качестве футболиста он добился больших успехов, являясь лучшим бомбардиром в истории сборной России (30, наряду с Артемом Дзюбой) и третьим голеадором в истории РПЛ (139). Если оценивать звездность личности, то он не дотягивает до Андрея Аршавина, но все равно будет считаться одним из самых известных людей из казахстанского футбола за границей.

На клубном уровне он тоже завоевал много разных трофеев. Даже относительно успешно поиграл за "Севилью" в Испании, где выиграл три трофея - Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании. Забивал против "Барселоны" с Лионелем Месси и Роналдиньо в составе, отличался голевой передачей в Суперкубке Испании против "Реала"

Что же нас смущает? Именно тренерский опыт россиянина. Он начал свою карьеру в новом амплуа в 2018 году, когда был назначен тренером юношеской сборной России. Первые два года он работал на этом уровне, пока в 2020-м не дошел до назначения в "Томь" из первой лиги России (второй дивизион).

По итогам сезона томичи спаслись от вылета, хотя были близки к этому. И это, на самом деле, серьезный успех для Кержакова, ведь он пришел тренировать клуб, когда с начала сезона уже было сыграно 12 матчей, и в них команда не одержала ни одной победы. 

На этот подвиг обратили внимание боссы "Нижнего Новгорода", только что вышедшие из первой лиги в РПЛ. Они подписали с Кержаковым контракт перед стартом сезона 2021/22. Это был его первый и пока единственный полноценный сезон у руля одной команды. Под его руководством новгородцы провели 33 игры во всех турнирах, одержав десять побед. В чемпионате финишировали на 11-м месте.

По итогам сезона "Нижний Новгород" решил назначить нового тренера, поэтому Кержаков остался без работы. Но в феврале 2023-го появились громкие новости: Александр стал тренером кипрской "Кармиотиссы" из высшего дивизиона. На тот момент он находился без работы восемь месяцев, и за все это время у него было лишь одно предложение - возглавить московское "Торпедо". Этот оффер Кержаков отклонил, но больше вариантов не возникло, даже из первой лиги России. 

После такого перерыва Кержаков почти без раздумий согласился на новый опыт. Ему написали в Direct в соцсетях, он дал устное согласие, а уже через пару часов ему прислали контракт. Обо всем этом тренер рассказывал в интервью Sports.ru.

Но на Кипре он не задержался. Уже после семи матчей и таком же количестве набранных очков он ушел оттуда, причем не без скандала. Как оказалось, в "Кармиотиссе" не было нормальных условий для работы, а финалом возмущений стал эпизод, когда в перерыве матча владелец клуба спустился в раздевалку и сам сделал замены, без ведома Кержакова. Тогда россиянин понял, что это его последняя игра, и задерживаться он не намерен.

Однако это не все проблемы с кипрским клубом. Кержаков также рассказал, что его обманули, пусть и на незначительную сумму. Тренеру должны были выплатить деньги, дали расписаться на документе, а затем пропали. Когда ему удалось связаться с директором, тот сообщил ему, что никаких денег нет, так как Кержаков сам подписал бумагу, где подтвердил, что претензий к "Кармиотиссе" нет. Александр не стал судиться, но для себя решил, что в будущем к выбору места работы будет относиться внимательнее.

В июне Кержаков начал свой второй европейский путь. На сей раз его пригласил сербский "Спартак" из Суботицы. При нем команда сыграла 14 матчей в чемпионате и успела вылететь из национального Кубка. В 15 встречах при нем "Спартак" добыл всего пять побед.

В ноябре 2023-го контракт с ним был расторгнут после серии из нескольких поражений кряду. Это было объяснено тем, что клубу нужно "выйти из кризиса". Так Кержаков вновь не проработал в клубе даже полгода.

Как видим, потенциальными минусами его назначения в "Кайрат" можно считать:

  • Отсутствие тренерского опыта с амбициозными командами ("Кайрат" традиционно ставит высокие цели на внутренней арене);
  • Наличие всего одного полноценно отработанного сезона во главе команды ("Нижний Новгород", 2021-22);
  • Даже после работы в "Нижнем Новгороде" он не пользовался спросом в России (лишь одно предложение из "Торпедо");
  • Столкнется с давлением и большими ожиданиями, тем, чего не было в предыдущих клубах;
  • Возможно, "Кайрату" стоило довериться своему специалисту - Рафаэлю Уразбахтину.

Говоря о последнем пункте, просто отметим: в трех матчах КПЛ при Уразбахтине в роли исполняющего обязанности главного тренера алматинцы добыли семь очков из девяти возможных. Только "Елимай" у себя дома отобрал очки у "Кайрата" на последних секундах встречи (1:1). Казахстанскому специалисту удалось привести команду в чувство после неудачной серии при Кирилле Кекере, когда было три игры без побед в КПЛ.

Уразбахтин в прошлом году работал в академии "Кайрата", а в качестве игрока провел за клуб пять сезонов. Более того, он является уроженцем Алматы, всецело знает внутреннюю кухню "Кайрата" и казахстанского футбола в общем. Да и результаты, повторимся, очень неплохие.

Если Кержаков не сможет поддерживать набранный Уразбахтиным темп после назначения, то это может стать первым подтверждением того, что решение клуба было спонтанным и торопливым. Но нам нужно потерпеть и увидеть все самим, ведь не исключено, что именно в Алматы у Кержакова получится так, как не получалось нигде.

В любом случае интерес к матчам "Кайрата" будет большой. Вне зависимости от того, видите вы минусы или плюсы в назначении Кержакова, всем будет интересно посмотреть на команду под его руководством. Пока же ждем официального назначения и презентации от "Кайрата".

Фото: ФК "Нижний Новгород" (1,2), ФК "Кармиотисса" (3,4), ФК "Спартак Суботица" (5), ФК "Кайрат" (6)©️

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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