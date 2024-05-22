Аймбетов "потерял" 90 миллионов в Турции

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов длительное время не получает зарплату в турецком клубе "Адана Демирспор", передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Отмечается, что уже пять месяцев футболисты остаются без своих кровных. Клуб уже исключили из еврокубков, подробности - здесь.

Казахстанец перешел в турецкий клуб из "Астаны" в феврале, подписав контракт до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон. За это время форвард должен был заработать около 190 тысяч евро (91 миллион тенге).

В предпоследнем туре он забил первый гол за "Адану Демирспор". Команда завершит сезон в турецкой Суперлиге домашним матчем с ФК "Истанбул Башакшехир" 26 мая. Аймбетов успел провести восемь игр.

"Адана Демирспор", имея в активе 44 очка, находится на 12-м месте в турнирной таблице.