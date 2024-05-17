Абат Аймбетов забил первый гол за турецкий клуб

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов забил первый гол за "Адана Демирспор". Случилось это в выездном матче с "Антальяспором" в рамках 37-го тура чемпионата Турции, передают Vesti.kz.

Первыми успеха добились хозяева поля благодаря автоголу Стивена Мендосы на 30-й минуте. Гости отыгрались усилиями вышедшего на замену Аймбетова на 65-й минуте. Вот только команда "Адана Демирспор" не смогла удержать ничью, пропустив второй мяч от Мерта Йылмаза на 74-й и проиграв матч со счетом 1:2.

Для Аймбетова это восьмой матч за "Адану Демирспор" в текущем чемпионате, куда он перебрался зимой из "Астаны", подписав контракт до 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

"Антальяспор", набрав 48 очков, располагается на десятом месте турнирной таблицы, тогда как "Адана Демирспор" с 44 баллами находится на 11-й строчке.