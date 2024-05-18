Клуб Абата Аймбетова исключили из еврокубков. Известна причина

Футбольный клуб "Адана Демирспор", за который выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, был подвергнут дисциплинарным мерам со стороны УЕФА за наличие просроченной задолженности (она может быть перед сотрудниками, налоговыми органами и так далее), передают Vesti.kz.

В связи с недостоверной отчетностью, просроченной более чем на 90 дней задолженностью в сезоне-2023/24, которая осталась неоплаченной, клуб был отстранен от еврокубков на один год. Санкция последовала от инстанции по финансовому контролю клубов при УЕФА.

Напомним, Аймбетов перешел в "Адану Демирспор" из "Астаны" в статусе свободного агента минувшей зимой. С тех пор он провел восемь матчей в чемпионате Турции, а 17 мая забил первый гол, подробности - здесь.

На данный момент "Адана Демирспор" занимает 11-е место в таблице, набрав 44 очка в 37 матчах. Следующую игру проведет на своем поле против "Истанбула Башакшехир" 26 мая.