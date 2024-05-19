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"Бешикташ" Зайнутдинова упустил возможность ворваться в еврокубковую зону

"Бешикташ" Зайнутдинова упустил возможность ворваться в еврокубковую зону
©ФК "Бешикташ"

Стамбульский "Бешикташ" в матче 37-го тура турецкой Суперлиги на своем поле принимал "Хатайспор". Несмотря на статус явного фаворита, команде казахстанца Бахтиера Зайнутдинова не удалось одержать победу, передают Vesti.kz.

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По ходу встречи "Бешикташ" дважды отыгрывался. На гол Шандреля Массанги (26') хозяева ответили точным ударом Жедсона Фернандеша (50'). Затем Фисайо Деле-Баширу (56') вывел "Хатайспор" вперед вновь. Казалось, что произойдет сенсация и команда из зоны вылета уедет с тремя очками, однако хозяева спаслись благодаря реализованному Венсаном Абубакаром пенальти (90+7').

Отметим, что Зайнутдинов по-прежнему находится в лазарете и в матче участия не принимал.

"Бешикташ" упустил возможность ворваться в еврокубковую зону - топ-4. Для этого команде было необходимо выигрывать у одного из аутсайдеров чемпионата с разницей в четыре и более мячей. 

Однако даже пятое место принесет команде еврокубки, так как финал Кубка Турции с путевкой в Лигу Европы будет разыгран между идущими третьими "Трабзонспором" и "Бешикташем". Из топ-5 команда казахстанца уже никак не вылетит, так как у отстающего на три очка "Касымпаша" намного хуже разница мячей.

Получается, что в случае победы в Кубке Турции "Бешикташ" попадет в Лигу Европы, а в случае поражения - в Лигу конференций.

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Метки:
Футбол Бешикташ ФК Турция Лига Европы Лига конференций Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей

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