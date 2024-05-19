"Бешикташ" Зайнутдинова упустил возможность ворваться в еврокубковую зону

Стамбульский "Бешикташ" в матче 37-го тура турецкой Суперлиги на своем поле принимал "Хатайспор". Несмотря на статус явного фаворита, команде казахстанца Бахтиера Зайнутдинова не удалось одержать победу, передают Vesti.kz.

По ходу встречи "Бешикташ" дважды отыгрывался. На гол Шандреля Массанги (26') хозяева ответили точным ударом Жедсона Фернандеша (50'). Затем Фисайо Деле-Баширу (56') вывел "Хатайспор" вперед вновь. Казалось, что произойдет сенсация и команда из зоны вылета уедет с тремя очками, однако хозяева спаслись благодаря реализованному Венсаном Абубакаром пенальти (90+7').

Отметим, что Зайнутдинов по-прежнему находится в лазарете и в матче участия не принимал.

"Бешикташ" упустил возможность ворваться в еврокубковую зону - топ-4. Для этого команде было необходимо выигрывать у одного из аутсайдеров чемпионата с разницей в четыре и более мячей.

Однако даже пятое место принесет команде еврокубки, так как финал Кубка Турции с путевкой в Лигу Европы будет разыгран между идущими третьими "Трабзонспором" и "Бешикташем". Из топ-5 команда казахстанца уже никак не вылетит, так как у отстающего на три очка "Касымпаша" намного хуже разница мячей.

Получается, что в случае победы в Кубке Турции "Бешикташ" попадет в Лигу Европы, а в случае поражения - в Лигу конференций.