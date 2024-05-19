Битва за лидерство: прямая трансляция трех матчей КПЛ

Сегодня, 19 мая, будут сыграны три оставшихся матча в рамках девятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). По итогам игрового дня может смениться лидер турнирной таблицы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Два матча начнутся в 17:00. В Талдыкоргане местный "Жетысу" примет на своем поле петропавловский "Кызыл-Жар". В прямом эфире эту встречу покажут на телеканале Sport Plus Qazaqstan и на сайте QFL.

В Караганде в это же время состоится матч между "Шахтером" и костанайским "Тоболом". Игра будет транслироваться в эфире телеканала Qazsport, а также на сайте QFL.

Заключительный матч начнется в 21:00. "Елимай" из Семея дома сыграет с алматинским "Кайратом". Сейчас у обеих команд по 14 набранных баллов. В случае победы любая из них обойдет "Актобе" (15) и станет лидером турнирной таблицы. Насладиться этим матчем можно будет на телеканалах Q Football и Q Arena, а также на сайте QFL.

С актуальной турнирной таблицей КПЛ можете ознакомиться здесь: