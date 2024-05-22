Фанат Конте и бэкграунд топ-игрока. Почему Кержаков - отличный выбор "Кайрата"

Бывший игрок сборной России, а ныне тренер Александр Кержаков близок к назначению на пост главного тренера "Кайрата". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это как минимум интересное решение со стороны алматинского клуба и в чем плюсы молодого специалиста.

Мотивация

После ухода Кирилла Кекера в СМИ проскальзывало множество кандидатов на пост тренера "Кайрата" и были среди них в том числе именитые, например, такие как Виктор Гончаренко. Одно из преимуществ Кержакова - он совсем недавно стартовал в тренерской профессии и очень голоден до побед, достижений и в целом для него это не рутина, а творчество, новый вызов. Для того же Гочаренко это могло стать очередным местом трудоустройства, после громких побед в Лиге чемпионов и определенных достижений в РПЛ чемпионат Казахстана объективно не мог зажечь в Викторе Михайловиче сверхмотивацию. А вот в Кержакове она ощущается, судя по его интервью, которые он дал будучи тренером на Кипре или в Сербии. "Кайрат" с его блестящей инфраструктурой, задачами, конкурентным составом, историей - это большой вызов для Кержакова и нет сомнений, что он окунется в процесс с полной самоотдачей.

Бэкграунд игрока

Учитывая, что нынешний состав "Кайрата" наполнен молодыми игрокам, фактор футбольного авторитета тут имеет место есть. Да, несколько лет назад с Курбаном Бердыевым магия имени никак не сработала, а скорее даже негативно повлияла на воспитанников клуба. Но Кержаков более современный и открытый тренер, он не будет давить авторитетом, а скорее попытается передать свой огромный игровой опыт молодежи "Кайрата".

Кержаков так или иначе заметная футбольная фигура на постсоветском пространстве, он многое выиграл и поиграл в топ-лиге, поэтому к его требованиям и советам наверняка будут прислушиваться.

Опыт работы с молодыми

Вновь исходим из состава "Кайрата". Кержаков отлично знает, что такое работать с только стартующими на большом уровне игрокам. Он возглавлял сборную России до 17 лет и ему так называемый процесс выращивания футболистов был интересен.

Поэтому Кержаков будет воспринимать молодой состав "Кайрата" не как определенную трудность, а как задачу с которой он уже знаком.

Стиль

В последних двух клубах Кержаков не задерживался надолго, но надо понимать, что там были сложные условия во всем. При этом, у Александра есть полноценный сезон в "Нижнем Новгороде", где он показал себя весьма интересным тренером с точки зрения тактики и по итогу решил задачу в плане результата.

Кержаков подчеркивал, что тренерскими ориентирами для него являются Антонио Конте и Симоне Индзаги. Кстати, недавно он даже ездил на стажировку в "Интер". Система в три защитника - это то на что опирался Кержаков во многих командах.

"Кайрат" как известно год назад перестроился при Кекере как раз на схему в три центрбека и возможно игрокам будет чуть легче привыкать к требованиям Кержакова. Но безусловно игра в три центрбека при Кержакове может быть абсолютно другой, с другими акцентами и восприятием.

Быстрая адаптация

Многие обращают внимание на неудачные командировки Кержакова на Кипр и в Сербию, не исключено, что помимо отсутствия доверия и малого количества предоставленного времени, сыграл и зарубежный фактор, ведь русскоговорящему тренеру в большинстве случае тяжело адаптироваться в Европе.

В Казахстане с этим будет в разы легче. Быт, коммуникация с игроками, понимание культуры и чемпионата - это детали к которым Александр наверняка быстро привыкнет.

Фото: ФК "Нижний Новгород"©, instagram.com/a.kerzhakov11©