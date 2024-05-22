Джалолов одержал странную победу в России. Что она принесла Узбекистану?

Сборная Узбекистана по боксу выиграла командный зачет международного турнира памяти Героя Советского Союза Константина Короткова в Хабаровске, передают Vesti.kz.

В нем участвовали боксеры из 15 стран (20 женщин и 69 мужчин): в мужской сетке соревновались в 13 весовых категориях, в женской - в 6.

Одним из победителей турнира в весовой категории свыше 92 килограммов стал Баходир Джалолов. Лидер сборной Узбекистана без труда дошел до финала, одержав победу в решающем поединке над соотечественником Лазизбеком Мулложоновым.

Можно предположить, что известные боксеры не показали свой максимальный уровень, ведь не хватило искрометности и бескомпромиссности. Соперники боксировали в полсилы, боясь нанести друг другу урон перед Олимпиадой-2024 в Париже, куда они успешно отобрались.

Призывы рефери к активным действиям также не увенчались успехом. Как итог, золото досталось Джалолову в весьма странном противостоянии.

Интересно, что этот успех Джалолова позволил Узбекистану обойти Россию в командном зачете: 57 очков против 49. На третьем месте финишировали боксеры из Беларуси.

Отметим, что Узбекистан выставил в Хабаровске сильнейший состав: в России выступили все 7 участников Игр-2024.

Победители турнира памяти Константина Короткова

Мужчины:

48 кг. Игорь Царегородцев (Россия);

51 кг. Артур Нагапетян (Россия);

54 кг. Хасанбой Дусматов (Узбекистан);

57 кг. Абдумалик Халоков (Узбекистан);

60 кг. Максуд Хасметов (Азербайджан);

63,5 кг. Сандан Санданов (Россия);

67 кг. Руслан Абдуллаев (Узбекистан);

71 кг. Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан);

75 кг. Егор Шапочанский (Россия);

80 кг. Андрей Ефременко (Россия);

86 кг. Засирбек Жилдошев (Узбекистан);

92 кг. Сергей Слободян (Россия);

92+ кг. Баходир Джалолов (Узбекистан).

Женщины:

50 кг. Гелюса Галиева (Россия);

54 кг. Азиза Екубова (Узбекистан);

57 кг. Людмила Воронцова (Россия);

60 кг. Алла Ивашкевич (Беларусь);

66 кг. Дарья Лецко (Беларусь);

75 кг. Алина Вебер (Беларусь).

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Добавим, что параллельно боксеры сборной Казахстана выступили в Астане: стало известно, сколько они заработали за медали.

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