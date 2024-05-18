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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Джалолову отдали золото в странном бою после нокаута на турнире в России

Джалолову отдали золото в странном бою после нокаута на турнире в России
©Кадр из видео

Тяжеловес из Узбекистана Баходир Джалолов стал победителем международного турнира по боксу в Хабаровске, посвященного памяти героя Советского Союза Константина Короткова, передают Vesti.kz.

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В финале весовой категории свыше 92 килограммов он победил по очкам своего соотечественника Лазизбека Мулложонова.

При этом боксеры действовали в ринге пассивно и не утруждали себя нанесением акцентированных ударов, в результате чего рефери несколько раз просил их боксировать по-настоящему, а не имитировать напряженную схватку. Несмотря на его замечания, соперники продолжали вести себя аккуратно. Как итог, золото без особых усилий досталось Джалолову, а Мулложонов стал серебряным призером соревнования.

К слову, оба боксера будут защищать цвета своей страны на предстоящей Олимпиаде-2024 в Париже.

Добавим, что полуфинальный поединок турнира в Хабаровске Джалолов провел в более агрессивной манере, нокаутировав своего соперника, подробности - здесь.

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Метки:
Узбекистан Бокс

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