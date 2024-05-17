Нокаутом закончился бой Джалолова на турнире в России

Узбекский тяжеловес Баходир Джалолов добился досрочной победы над нигерийским боксером Окелбуром Кистеном, передает Vesti.kz.
Поединок прошел на турнире в Хабаровске, посвященном памяти героя Советского Союза Константина Короткова. В ходе него, Джалолов доминировал над соперником.
Это привело к тому, что судья засчитал досрочную победу Баходиру в виду явного преимущества.
Параллельно свой поединок провел Лазизбек Муллажонов, который взял верх над белорусом Никитой Нагорным.
В финале категории свыше 92 килограммов боксеры из Узбекистана встрется между собой.
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Отметим, что в данный момент сборная Казахстана выступает на домашнем турнире в Астане. Прямая трансляция доступна здесь.
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