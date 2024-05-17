Пять битв с Узбекистаном и шоу Кункабаева. Прямая трансляция полуфиналов турнира по боксу

Сегодня, 17 мая, в Астане на международном турнире по боксу "Кубок Елорда" пройдут полуфинальные бои среди мужчин, сообщают Vesti.kz.
От Казахстана до этой стадии турнира дошли 29 парней. При чем в рамках полуфинала состоятся семь казахстанских дерби. Таким образом, как минимум семь наших соотечественников выйдут в финал.
Также зрителей ожидают пять противостояний Казахстан - Узбекистан.
Начало трансляции в 14:00 по астанинскому времени. В прямом эфире бои покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Прямая трансляция на Qazsport
Напомним, что медалистам Elorda Cup предусмотрены денежные призы: за первое место - 700 долларов, за второе - 400 долларов, за третье - 200 долларов.
до 48 килограммов:
Асхат Жусупов (Казахстан) - Яифаба Сингсобам (Индия)
Али Тохтаров (Казахстан) - Аятаки Казуми (Япония)
до 51 килограммов:
Сакен Бибосынов (Казахстан) - Макино Суши (Япония)
Дамир Абдикадир (Казахстан) - Кульжаев Д (Казахстан)
до 54 килограммов:
Серикбаев Карим (Казахстан) - Молдашев Даулет (Казахстан)
Тимур Кабдешев (Казахстан) - Сарсенбаев Даулет (Казахстан)
до 57 килограммов:
Сабырхан Махмуд (Казахстан) - Серикбай Асылжан (Казахстан)
Оразбек Асылкулов (Казахстан) - Миразбек Миржалилов (Узбекистан)
до 60 килограммов:
Серик Темиржанов (Казахстан) - Адилет Курметов (Казахстан)
Сырымбетов Талгат (Казахстан) - Накаяомо Сото (Япония)
до 63,5 килограммов:
Кудуралиев Жандос (Казахстан) - Хабибнежад Али (Иран)
Алмат Абдуали (Казахстан) - Адхамджон Мухиддинов (Узбекистан)
до 67 килограммов:
Абшишек Ядав (Индия) - Мурсал Нурбек (Казахстан)
Смагулов Бахтияр (Казахстан) - Нишинов Ихтияр (Кыргызстан)
до 71 килограммов:
Аслан Шымбергенов (Казахстан) - Темирхан Тезек (Казахстан)
Аман Конысбеков (Казахстан) - Хавасбек Ассадулаев (Узбекистан)
до 75 килограммов:
Арманулы Армат (Казахстан) - Бектас Азамат (Казахстан)
Тимур Нурсеитов (Казахстан) - Алохон Абдуллаев (Узбекистан)
до 80 килограммов:
Аятола Такежанов (Казахстан) - Рахматуло Байматов (Узбекистан)
до 86 килограммов:
Нурбек Оралбай (Казахстан) - Вишал Вишал (Индия)
до 92 килограммов:
Али Фатхиговашини (Иран) - Сагындык Тогамбай (Казахстан)
Хан Хуежен (Китай) - Данияр Рахимбердинов (Казахстан)
Свыше 92 килограммов:
Камшыбек Кункабаев (Казахстан) - Гаурав Чаухан (Индия)
Айбек Оралбай (Казахстан) - Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан)
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