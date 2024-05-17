Пять битв с Узбекистаном и шоу Кункабаева. Прямая трансляция полуфиналов турнира по боксу

Сегодня, 17 мая, в Астане на международном турнире по боксу "Кубок Елорда" пройдут полуфинальные бои среди мужчин, сообщают Vesti.kz.

От Казахстана до этой стадии турнира дошли 29 парней. При чем в рамках полуфинала состоятся семь казахстанских дерби. Таким образом, как минимум семь наших соотечественников выйдут в финал.

Также зрителей ожидают пять противостояний Казахстан - Узбекистан.

Начало трансляции в 14:00 по астанинскому времени. В прямом эфире бои покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

Напомним, что медалистам Elorda Cup предусмотрены денежные призы: за первое место - 700 долларов, за второе - 400 долларов, за третье - 200 долларов.

до 48 килограммов:

Асхат Жусупов (Казахстан) - Яифаба Сингсобам (Индия)

Али Тохтаров (Казахстан) - Аятаки Казуми (Япония)

до 51 килограммов:

Сакен Бибосынов (Казахстан) - Макино Суши (Япония)

Дамир Абдикадир (Казахстан) - Кульжаев Д (Казахстан)

до 54 килограммов:

Серикбаев Карим (Казахстан) - Молдашев Даулет (Казахстан)

Тимур Кабдешев (Казахстан) - Сарсенбаев Даулет (Казахстан)

до 57 килограммов:

Сабырхан Махмуд (Казахстан) - Серикбай Асылжан (Казахстан)

Оразбек Асылкулов (Казахстан) - Миразбек Миржалилов (Узбекистан)

до 60 килограммов:

Серик Темиржанов (Казахстан) - Адилет Курметов (Казахстан)

Сырымбетов Талгат (Казахстан) - Накаяомо Сото (Япония)

до 63,5 килограммов:

Кудуралиев Жандос (Казахстан) - Хабибнежад Али (Иран)

Алмат Абдуали (Казахстан) - Адхамджон Мухиддинов (Узбекистан)

до 67 килограммов:

Абшишек Ядав (Индия) - Мурсал Нурбек (Казахстан)

Смагулов Бахтияр (Казахстан) - Нишинов Ихтияр (Кыргызстан)

до 71 килограммов:

Аслан Шымбергенов (Казахстан) - Темирхан Тезек (Казахстан)

Аман Конысбеков (Казахстан) - Хавасбек Ассадулаев (Узбекистан)

до 75 килограммов:

Арманулы Армат (Казахстан) - Бектас Азамат (Казахстан)

Тимур Нурсеитов (Казахстан) - Алохон Абдуллаев (Узбекистан)

до 80 килограммов:

Аятола Такежанов (Казахстан) - Рахматуло Байматов (Узбекистан)

до 86 килограммов:

Нурбек Оралбай (Казахстан) - Вишал Вишал (Индия)

до 92 килограммов:

Али Фатхиговашини (Иран) - Сагындык Тогамбай (Казахстан)

Хан Хуежен (Китай) - Данияр Рахимбердинов (Казахстан)

Свыше 92 килограммов:

Камшыбек Кункабаев (Казахстан) - Гаурав Чаухан (Индия)

Айбек Оралбай (Казахстан) - Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан)