Готовит сюрприз? Как Джалолов готовится к битве с Кункабаевым на Олимпиаде

Лидеры сборной Казахстана по боксу сегодня, 17 мая, будут биться за выход в финал международного турнира в Астане, а в России наступило время решающих боев в старте с участием команды Узбекистана. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Главные конкуренты казахстанских боксеров на Олимпиаде в Париже отправились выступать в Хабаровск, а сегодня, 17 мая, открывается программа полуфинальных поединков.

В категории до 54 килограммов выступает олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов. Один из самых принципиальных соперников для казахстанца Сакена Бибосынова стартовал с Вячеславом Мирзаевым из России, а в 1/2 финала будет биться с Денисом Солоцких из Беларуси.

Чемпион мира Абдумалик Халоков (до 57 килограммов) в полуфинале встретится с Пак Суелом из Кореи, а еще один золотой медалист ЧМ-2023 Руслан Абдуллаев (до 67 килограммов) - с Илгаром Салаховым из Азербайджана.

Свой полуфинальный поединок проведет победитель ЧМ-2023 Асадхужа Муйдинхужаев (до 71 килограмма), а главная дуэль состоится в супертяжелом дивизионе.

За право встретится в финале поединки проведут Лазизбек Муллажонов и Баходир Джалолов. Им будут противостоять соперники из Беларуси и Нигерии.

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В Астане бой 1/2 финала проведет лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев - потенциальный конкурент Джалолова за золото Игр-2024. Полный список и поединков турнира в Казахстане - здесь.

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