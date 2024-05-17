Разгромы, отказники и дуэли с Узбекистаном. Сколько финалистов получил Казахстан на домашнем турнире

Сегодня, 17 мая, в Астане на международном турнире по боксу "Кубок Елорда" прошли полуфинальные бои среди мужчин, сообщают Vesti.kz.
По их итогам Казахстан получил 17 финалистов, а также 14 бронзовых призеров.
В финал вышли Асхат Жусупов, Сакен Бибосынов, Дамир Абдикадир, Карим Серкебаев, Тимур Кабдешов, Махмуд Сабырхан, Оразбек Асылкулов, Серик Темиржанов, Талгат Сырымбетов, Нурбек Мурсал, Асланбек Шымбергенов, Армат Арманулы, Тимур Нурсеитов, Нурбек Оралбай, Сагындык Тогамбай, Камшыбек Кункабаев, Айбек Оралбай.
Бронзовыми призерами стали Али Тохтаров, Дарын Кульжабаев, Даулет Молдашев, Жандаулет Сарсенбаев, Асылжан Серикбай, Адилет Курметов, Жандос Кыдыралиев, Алмат Абдуали, Бахтияр Смагулов, Темирхан Тезек, Аман Конысбеков, Азамат Бектас, Аятолла Такежанов, Данияр Рахимбердинов.
Результаты 1/2 финала:
до 48 килограммов:
Асхат Жусупов (Казахстан) победил Яифаба Синха (Индия) - 5:2;
Али Тохтаров (Казахстан) уступил Казуми Аятаки (Япония) - 0:5;
до 51 килограмма:
Сакен Бибосынов (Казахстан) победил Суши Макино (Япония) - 5:0;
Дамир Абдикадир (Казахстан) победил Дарына Кульжабаева (Казахстан) - 5:0;
до 54 килограммов:
Карим Серкебаев (Казахстан) победил Даулета Молдашева (Казахстан) - 5:2;
Тимур Кабдешов (Казахстан) победил Жандаулета Сарсенбаева (Казахстан) - 4:1;
до 57 килограммов:
Махмуд Сабырхан (Казахстан) без боя прошел в финал на отказе Асылжана Серикбая (Казахстан);
Оразбек Асылкулов (Казахстан) победил Миразбека Мирзахалилова (Узбекистан) - 5:0;
до 60 килограммов:
Серик Темиржанов (Казахстан) победил Адилета Курметова (Казахстан) - 5:0;
Талгат Сырымбетов (Казахстан) победил Соту Накаяму (Япония) - 5:0;
до 63,5 килограмма:
Жандос Кыдыралиев (Казахстан) уступил Али Хабибинежаду (Иран) - 2:5;
Алмат Абдуали (Казахстан) уступил Адхамжону Мухиддинову (Узбекистан) - 0:5;
до 67 килограммов:
Нурбек Мурсал (Казахстан) победил Ядаву Абхишека (Индия) - 4:3;
Бахтияр Смагулов (Казахстан) уступил нокаутом во втором раунде Ихтияру Нишонову (Кыргызстан);
до 71 килограмма:
Асланбек Шымбергенов (Казахстан) без боя вышел в финал на отказе Темирхана Тезека (Казахстан);
Аман Конысбеков (Казахстан) уступил Хавасбеку Асадуллаеву (Узбекистан) - 1:4;
до 75 килограммов:
Армат Арманулы (Казахстан) победил Азамата Бектаса (Казахстан) - 5:0;
Тимур Нурсеитов (Казахстан) победил Алохона Абдуллаева (Узбекистан) - 5:0;
до 80 килограммов:
Аятолла Такежанов (Казахстан) уступил Рахматулле Бойматову (Узбекистан) - 0:5;
до 86 килограммов:
Нурбек Оралбай (Казахстан) победил Вишала Вишала (Индия) - 5:0;
до 92 килограммов:
Сагындык Тогамбай (Казахстан) финишировал в третьем раунде Али Фатиговашини (Иран);
Данияр Рахимбердинов (Казахстан) уступил Сюэчжэнь Ханью (Китай) - 1:4;
Свыше 92 килограммов:
Камшыбек Кункабаев (Казахстан) победил Чаухана Гаураву (Индия) - 5:0;
Айбек Оралбай (Казахстан) победил Махаммада Абдуллаева (Азербайджан) - 5:0.
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