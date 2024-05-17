Казахстан с нокаутом получил финалиста в бою призера ЧА

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай отобрался в финал международного турнира "Кубок Елорда", проходящего в эти дни в Астане, передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 92 килограммов он победил иранца Али Фатиговашини.
Причем во втором и третьем раундах сопернику отсчитали нокдауны, вследствие чего он не смог продержаться до финального гонга.
Тогамбай - бронзовый призер чемпионата Азии (2022) и летних Азиатских игр (2022).
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